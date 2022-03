Suisse romande : Des motards pour faire peur aux petits caïds de la récré

Des bikers se postent à proximité des écoles pour afficher leur soutien aux élèves victimes de harcèlement. L’objectif est d’intimider ceux qui s’en prennent à l’enfant qu’ils sont venus protéger.

Après des débuts timides en août 2021, le groupe intensifie ses actions sur le terrain grâce à la mise en place d’un site internet et d’une page Facebook. «Nous recevons des coups de fils de parents et d’enfants à bout à cause du harcèlement. Si le cas est urgent, nous avisons la police et l’école que nous allons nous poster près de l’établissement pour assurer la protection de l’élève harcelé», témoigne Odin, un membre des Templiers. Cette protection ressemble à une intégration du jeune dans l’équipe des bikers, dont il va arborer les couleurs. «Avec l’accord des parents, on part de l’école à moto avec l’enfant. On lui met un casque, des gants et une veste ou un pull à capuche avec l’inscription Jr», ajoute Odin. Une démonstration qui vise à dissuader ceux qui s’en prennent à leur nouveau protégé de recommencer. L’enfant est ensuite confié à deux parrains motards, prêts à voler à son secours en tout temps.



«Notre look peut paraître impressionnant et il fait son effet sur les petits camarades qui harcèlent», commente dans watson Pierre-Olivier Christen, président des Templiers. Selon Odin, «quatre interventions ont déjà eu lieu. Et quatre autres sont prévues dans les prochaines semaines.» Les Templiers sont actifs dans toute la Suisse romande et toutes leurs activités sont basées sur le bénévolat. «Nous intervenons également dans le cadre d’abus qui se déroulent en dehors de l’école. Nous ne nous substituons ni à la police ni à l’école ni au service de protection de l’enfance. Mais nous sommes un maillon supplémentaire et complémentaire», précise Wapy, des Templiers.