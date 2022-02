Genève : Des motions contre la généralisation du 30km/h

Le PLR et l’UDC contestent via des textes parlementaires le projet du Canton d’instituer des limitations de vitesse contre le bruit.

Dans son texte, le député libéral-radical Alexandre de Senarclens souhaite qu’une étude «complète et indépendante» soit menée, notamment en termes de conséquences pour les transports publics, privés, professionnels et d’urgence. Comme le Conseil d’Etat l’a fait pour appuyer son projet, l’élu invoque aussi la loi sur la mobilité cohérente et équilibrée, votée en 2016, mais retient que celle-ci préservait des axes pénétrants. Pour le député, la lutte contre les nuisances routières doit passer d’abord par la pose de phonoabsorbant et des radars sonores.