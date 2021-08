Jeux paralympiques - Des mots forts pour l’équipe la plus courageuse du monde

Trois des six membres l’équipe des réfugiés paralympiques, Ibrahim al-Hussain (G), Shahrad Nasajpour (Centre en haut) et Alia Issa (R) posent après une conférence de presse à la veille des Jeux paralympiques de Tokyo

«J’ai lu vos histoires et j’ai découvert vos parcours à tous. Vous êtes l’équipe sportive la plus courageuse du monde en ce moment». Ces éloges viennent de la plume du footballeur Alphonso Davies. Alors que les Jeux paralympiques s’ouvrent mardi, le latéral du Bayern s’est fait l’auteur d’une tribune pleine d’émotion adressée aux six athlètes qui composent la première équipe paralympique des réfugiés de l’histoire des Jeux.

Lorsque le footballeur évoque la migration, l’exil, c’est son expérience personnelle qui parle. Lui-même est né dans un camp de réfugié au Ghana, après que ces parents ont fui les conflits au Liberia: «Beaucoup ne comprennent pas combien il est difficile d’être un réfugié, d’avoir été forcé de fuir pour sa sécurité. Il est dur d’être seul à des milliers de kilomètres de sa famille quand on en a le plus besoin. C’est encore plus dur quand on a un handicap. Mais bien que votre chemin ait été difficile, vous n’avez jamais abandonné».