Des moutons abattus, dépecés et cachés sous un pin à Schwytz

«Nous avons d’abord pensé qu’ils avaient été tués par un loup parce que nous avions déjà vécu cela», explique Patrick Fässler, propriétaire d’un pâturage et d’une entreprise d’élevage d’ovins à Bennau (SZ). Mais cette piste a vite été écartée, après avoir constaté que la clôture était cassée et qu’un câble manquait. Lundi soir, sa ferme a été vandalisée et deux de ses moutons ont été volés, puis retrouvés morts mercredi sous un pin, non loin de la propriété.