Zurich : Des moutons bleus paissent pour la paix

Un troupeau de moutons a été installé sur une île du lac de Zurich. Ces œuvres sont là pour sensibiliser la population à la paix.

Le «troupeau bleu de la paix» s’est invité sur l’île d’Ufenau, sur le lac de Zurich. Les statues ont été créées par les deux artistes Rainer Bonk et Bertamaria Reetz et peuvent être admirées jusqu’à la mi-octobre dans le cadre de la manifestation Art Ufenau. Les moutons sont un symbole de tolérance et de coexistence pacifique et ont déjà brouté devant le Reichstag à Berlin.