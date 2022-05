Canton de Berne: Des moutons volés deux fois par des protecteurs des animaux

1 / 2 Privé Privé

«Nous ne comprenons plus rien», confie Wilfried Binggeli à «20 Minuten». Selon lui, un drame s’est produit dans sa ferme d’Ipsach (BE), qui prend en charge des animaux abandonnés, retrouvés ou voués à être piqués. Tout a commencé lorsque M.* et K.*, un homme et une femme qui ont déjà par le passé donné un coup de main dans sa ferme, sont venus le voir début avril avec quatre moutons.

Fait étrange: M. et K. n’ont pas voulu dire d’où provenaient les animaux. Tout ce qu’ils ont raconté à Wilfried Binggeli c’est que les ruminants auraient dû être abattus, mais qu’ils ont finalement été revendus à un agriculteur du canton de Zurich. Wilfried Binggeli a donc accepté d’accueillir provisoirement les bêtes. Or comme les animaux n’avaient ni papiers ni marques auriculaires, il a commencé à se méfier. Raison pour laquelle il a insisté à plusieurs reprises auprès de M. et K. – qui se considèrent comme des défenseurs des animaux – afin qu’ils lui donnent les papiers corrects pour les moutons.

Les moutons étaient probablement volés

Comme M. et K. n’ont pas pu lui fournir de documents valables, l’éleveur bernois les a prévenus qu’il allait alerter les autorités cantonales. Il a également fait venir une vétérinaire, car le plus jeune des moutons - prénommé Charlie - était visiblement malade. C’est la vétérinaire qui a finalement contacté l’office compétent du canton de Berne. Informés de la situation, M. et K. auraient totalement perdu les pédales. Au cours de la dispute avec Wilfried Binggeli, ils auraient finalement avoué avoir volé les animaux dans une ferme de Moutier (BE).

Wilfried Binggeli se souvient: «Je leur ai dit: ‘Ce n’est pas possible! Vous ne pouvez pas voler des moutons et me les apporter!'» Leur réponse aurait été lacunaire: «On va s’en occuper et arranger ça.» Quelques jours plus tard, les quatre moutons avaient mystérieusement disparu. Tout porte à croire que M. et K. les ont volés une seconde fois.

Charlie a besoin de médicaments

À l’heure actuelle, personne ne sait où se trouvent les bêtes. À cela s’ajoute le fait que Charlie aurait absolument besoin de médicaments. Wilfried Binggeli a entre-temps pu se procurer le traitement en question auprès de la vétérinaire. «Depuis, nous passons des nuits blanches et sommes très tristes», dit-il. «Nous nous sommes attachés aux moutons et cette affaire nous fait mal. Nous nous sommes beaucoup investis pour eux. Je n’aurais jamais pensé que cela irait aussi loin.»

«Cela ne m’était encore jamais arrivé», poursuit l’éleveur qui, selon ses propres dires, recueille depuis 1994 des animaux qui seraient sinon abattus ou qui n’ont plus de foyer. Il a signalé l’affaire à la police.

La police a ouvert une enquête

Contactée par «20 Minuten», la police cantonale bernoise explique: «Nous pouvons confirmer que la police cantonale bernoise a été informée le 23 avril que quatre moutons avaient disparu de ladite ferme. Aucune plainte n’a toutefois été déposée à ce sujet.» Elle ajoute qu’elle n’a pas non plus reçu d’annonce de vol de moutons dans la région de Moutier au cours des deux derniers mois.

«La police cantonale bernoise a ouvert une enquête sous la direction du ministère public régional Jura bernois-Seeland afin de déterminer si un comportement punissable a été adopté dans ce cas», poursuivent les forces de l’ordre. «Une fois l’enquête terminée, un rapport sera adressé au ministère public, qui décidera des faits et de la peine éventuelle qui en découle.»