Guerre en Ukraine : Des munitions à uranium appauvri pourraient-elles être utilisées? 

La vice-ministre britannique de la Défense, Annabel Goldie, avait confirmé lundi que le Royaume-Uni fournirait à l’Ukraine des obus à uranium appauvri, efficaces contre les chars et les autres véhicules blindés. Le président russe Vladimir Poutine a menacé de recourir également à ce type d’obus si Kiev venait à en recevoir.

«La Russie, bien sûr, a de quoi répondre. Nous avons, sans exagérer, des centaines de milliers d’obus de ce type. Nous ne les utilisons pas pour le moment», a-t-il déclaré. Il a qualifié ce type d’obus d’arme parmi «les plus dangereuses» et qui «génère ce que l’on appelle des poussières de radiation».

Que sont les munitions à uranium appauvri?

L’uranium appauvri est un produit dérivé du processus d’enrichissement de l’uranium. Il est environ 60% moins radioactif que l’uranium naturel. L’uranium est un métal extrêmement dense: il l’est 1,7 fois plus que le plomb. Il est tellement dur qu’il ne se déforme pas quand il entre en contact avec sa cible. L’uranium appauvri est ainsi utilisé dans les obus perforants et les bombes pour les rendre plus pénétrants.