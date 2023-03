Sondage sur la Neutralité: Des munitions suisses en Ukraine, ça ne passe pas pour les jeunes

Pour une majorité de Suisses, la neutralité reste un modèle qui a de l’avenir en Suisse. Reuters

Non, pas de munitions suisses en Ukraine. Non, pas d’envoi de chars chez nos voisins s’ils envoient les leurs en Ukraine. Non, pas de confiscation des avoirs russes gelés pour reconstruire l’Ukraine. Selon notre nouveau sondage «20 minutes/Tamedia», les plus jeunes parmi la population suisse sont sceptiques quant aux propositions politiques qui sont faites pour soutenir le régime de Kiev.

Ainsi, au total, 50% des Suisses sont pour l’envoi de munitions en Ukraine, 46% sont contre et 4% sont indécis. Or chez les 18-34 ans, c’est non à 58% contre 26% de oui. Chez les retraités, à l’inverse, on trouve 66% de soutiens et seulement 32% d’avis contraires. Les résultats sont tout aussi marqués concernant la confiscation des avoirs russes et l’envoi de chars. À noter que ces deux propositions sont rejetées à une courte majorité, toutes classes d’âge confondues.

Un modèle d’avenir

Près d’un jeune sur deux estime que la Suisse n’est déjà plus neutre. Au niveau des partis, les sympathisants de l’UDC sont du même avis. Pour tous les autres, la Suisse suit le bon chemin. On note toutefois un léger scepticisme dans les rangs verts et vert’libéraux, qui sont plus nombreux que les socialistes, libéraux-radicaux ou au Centre à dire que la Suisse n’est plus neutre.

Par contre, une majorité estime que la neutralité est encore un modèle qui a de l’avenir pour la Suisse. Les différences entre générations sont ici moins marquées.