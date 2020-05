Coronavirus

Des musées genevois se préparent à rouvrir leurs portes

Les différentes institutions mettent en place une série de dispositifs pour assurer la sécurité de leur personnel et des visiteurs.

Les musées de la Ville de Genève rouvriront leurs portes jeudi après plus de deux mois de pause forcée. Les institutions se réorganisent et mettent en place des dispositifs pour assurer la sécurité du personnel et du public.