Afghanistan : Des musiciens de Kaboul pleurent leurs instruments

Depuis la prise du pouvoir par les talibans, de nombreux musiciens afghans vivent dans l’incertitude. Entre 1996 et 2001, les fondamentalistes avaient interdit la musique.

Quand les talibans sont entrés mi-août dans Kaboul, Bahar et les autres musiciens de l’Institut national de musique d’Afghanistan (Anim) se sont retrouvés face à un dilemme cornélien: rester et risquer des représailles, ou fuir en abandonnant leurs instruments.

«Nous nous sommes tous enfuis. Nous nous sommes sauvés, en laissant les instruments à l’institut», se souvient la joueuse d’alto, interrogée par l’AFP. La crainte était énorme pour Bahar, 18 ans, qui se sentait doublement ciblée. Durant leur premier règne, entre 1996 et 2001, les fondamentalistes avaient interdit la musique, et les femmes n’avaient pas accès à l’éducation.

«Quand je suis entrée (dans l’institut ndlr), mon stress a diminué, car la musique est une nourriture pour l’âme et j’ai vu cela se réaliser», souffle-t-elle, demandant à ne pas utiliser son vrai nom pour se protéger. «Je me sens extrêmement paisible lorsque je joue de l’alto, surtout dans l’orchestre des filles.»

Son talent lui a aussi servi de passeport: Bahar s’est produite en Inde, en Suède, au Royaume-Uni et en Azerbaïdjan. Depuis qu’elle sait que les talibans occupent l’institut, et utilisent ses salles comme dortoirs, Bahar dit avoir «l’impression de ne plus vivre». «Physiquement, je suis en vie, mais les talibans m’ont enlevé mon âme», sanglote-t-elle.

«La musique interdite par l’Islam»

Instruments intacts

Sur des étagères, trompettes, saxophones et flûtes sont empilés face à des violons et autres altos dans leurs étuis. Des dizaines de tambours sont également stockés, ainsi qu’une douzaine d’instruments traditionnels afghans. Les salles de répétition sont toutes équipées d’un clavier ou d’un piano.

Musiciens inquiets

Ce diplômé de l’Université de Kaboul, qui donne des cours à l’Anim, a cessé de mettre ses leçons en ligne sur sa chaîne YouTube. Il ne répond plus non plus aux requêtes sur les réseaux sociaux. Lui qui s’est produit avec certaines des plus grandes stars afghanes s’inquiète désormais pour la sécurité de sa famille si les talibans le reconnaissent.