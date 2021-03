Lausanne : Des musiciens de rue écopent d’une amende salée pour 10 minutes de trop

Un concert de jazz, en août dernier, a couté cher aux artistes. Pour avoir dépassé la durée autorisée, ils ont écopé d’une amende et doivent payer les frais de l’intervention policière.

Un groupe de musiciens de rue se souviendra longtemps de son concert sur la place de la Palud, à Lausanne, en août dernier. Leur prestation a été interrompue par la police à la suite d’une dénonciation pour avoir joué 25 minutes au lieu du quart d’heure autorisé pour l’endroit, rapporte «24 heures» . Une première facture de 120 francs – soit une amende de 70 francs augmentée des frais de procédure – leur a été adressée en octobre. Et une seconde a été envoyée trois mois plus tard: 200 francs de frais d’intervention policière. Au final, les artistes doivent s’acquitter de 320 francs pour avoir joué dix minutes de plus que la durée autorisée.

Interrogé par le quotidien vaudois, le municipal Lausannois responsable de la Sécurité, Pierre-Antoine Hildbrand, comprend que le «côté double peine» soit mal vécu, tout en précisant que les dénonciations de riverains ou de commerçants excédés sont fréquentes et que la police ne peut pas les ignorer, «sauf s’il y a d’autres urgences». Les autorisations délivrées aux musiciens pour se produire sur l’espace public varient selon les villes et les directives en vigueur. Par exemple, à Lausanne, le nombre de musiciens par jour est illimité mais la durée de leurs prestations au même endroit est limitée, soit entre 20 et 30 minutes pour les solistes et seulement 15 minutes pour les groupes. À l’inverse, les villes vaudoises de Nyon et d’Yverdon ne délivrent que trois autorisations quotidiennes, contre huit pour Vevey.