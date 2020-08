Venezuela

Des nappes de pétrole souillent une réserve naturelle

Cela fait des jours que le parc national de Morrocoy, au Venezuela, est touché par des nappes de pétrole, qui proviennent d’une raffinerie voisine.

Des nappes de pétrole d’origine incertaine souillent depuis dimanche les plages et la mangrove, riches en faune et en flore, d’une réserve naturelle marine du Venezuela, ont indiqué des défenseurs de l’environnement et l’opposition au président Nicolás Maduro.