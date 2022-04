Etats-Unis: Des navires de croisière sèment la discorde sur une île paradisiaque

États-Unis : Des navires de croisière sèment la discorde sur une île paradisiaque

Avec ses eaux turquoise et ses flamboyants couchers de soleil, l'île de Key West, à l'extrême sud de la Floride, invite plus à de lentes promenades qu'aux batailles juridiques. Pourtant, ces dernières années, les grands bateaux de croisière y ont semé la discorde.

Ras-le-bol des habitants

Référendums locaux

En 2020, son association a poussé pour trois référendums locaux: un pour limiter la taille des bateaux, un autre pour qu'ils ne puissent pas faire débarquer plus de 1500 personnes par jour, et un dernier pour donner la préférence aux navires plus respectueux de l'environnement. Les trois propositions ont été approuvées par 60 à 80% des votants et ratifiées par la mairie, une victoire pour M. Haskell. C'est du moins ce qu'il pensait.