Europe du Nord : Des navires espions russes suspectés de préparer des sabotages 

La Russie mène un programme d’espionnage dans les eaux d’Europe du Nord suspecté d’utiliser plusieurs dizaines de navires militaires et civils pour faire du repérage en vue de possibles actions de sabotage, selon un documentaire diffusé mercredi par les principales télévisions nordiques. Le Kremlin a immédiatement balayé des «erreurs» et des accusations «sans fondement», réitérant son appel à «une enquête internationale transparente et impartiale» sur le sabotage des gazoducs Nord Stream en mer Baltique en septembre dernier.