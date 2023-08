Mer de Chine méridionale: Des navires philippins visés par des garde-côtes chinois

Ce document publié par les gardes-côtes philippins (PCG) le 6 août 2023 montre un navire des gardes-côtes chinois tirant au canon à eau sur un navire philippin près du Second Thomas Shoal lors d’une mission de réapprovisionnement le 5 août.

«Les garde-côtes philippins condamnent fermement les manœuvres dangereuses des garde-côtes chinois et l’utilisation illégale de canons à eau contre (leurs) navires», ont-ils déclaré dans un communiqué relatif à l’incident, survenu samedi.

Selon les garde-côtes philippins, l’incident s’est produit alors qu’ils escortaient des navires transportant du matériel pour le personnel militaire philippin stationné sur le Second Thomas, un atoll des îles Spratleys, en mer de Chine méridionale.

Le département d’État américain a condamné, dans un communiqué publié samedi, les «dangereux» agissements de la Chine, affirmant qu’ils étaient le fait de ses garde-côtes et «milices maritimes», menaçant directement la paix et la stabilité de la région.

Manœuvres «excessives et offensives»

Les forces armées des Philippines ont déclaré que les garde-côtes chinois avaient «bloqué et bombardé d’eau» l’un des navires de ravitaillement qu’elles avaient affrétés. En raison de ces manœuvres «excessives et offensives», un deuxième navire affrété n’a pas pu décharger sa cargaison destinée à une opération de routine de rotation et de réapprovisionnement des troupes, a précisé le colonel Medel Aguilar, porte-parole militaire philippin, dans un communiqué.