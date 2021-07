Testées positives au Covid, placées en quarantaine dans un hôtel et privées de compétition à Tokyo, des sportives néerlandaises ont exprimé mercredi leur grande frustration, dénonçant ce qu’elles qualifient de «prison olympique», et exigent davantage de temps à l’air libre.

Tous les sportifs venus au Japon pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo qui se sont ouverts vendredi dernier sont soumis à des tests quotidiens et s’ils sont positifs, ils doivent s’isoler ou être hospitalisés.

Sans aération ni lumière du jour

Mardi, l’organisation olympique néerlandaise avait déjà fustigé les conditions d’isolement «inacceptables» de six membres de sa délégation à Tokyo, enfermés dans de «très petites pièces» sans aération et sans lumière du jour.

La skateuse et ses cinq compatriotes et compagnons d’infortune – la taëkwondoïste Reshmie Oogink, un membre de l’encadrement de l’équipe d’aviron, le skiffer Finn Florijn et le joueur de tennis Jean-Julien Rojer – ont fait «grève» en ne bougeant pas du hall d’accueil de leur hôtel.