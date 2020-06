Allemagne

Des néonazis 2.0 voulaient créer une communauté réelle

Un groupuscule nostalgique de Hitler, hyperactif sur le web, a été interdit. Il voulait s’établir dans les campagnes.

«L'extrémisme de droite et l'antisémitisme n'ont pas non plus leur place sur internet», a souligné le porte-parole, Steve Alter, alors que selon l'agence dpa, ces perquisitions se déroulent dans la Rhénanie du nord-Westphalie, la Saxe, le Brandebourg et la Basse-Saxe.