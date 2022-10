Zurich : Des néonazis perturbent une lecture de drag-queens

Inclusion, tolérance et discours ouvert sur les identités de genre… Comment sensibiliser les enfants de 3 à 10 ans sur ces notions? Au travers de lectures, selon le «Drag Story Time» , un événement organisé par plusieurs drag-queens et kings et accueilli actuellement par la Tanzhaus Zurich. Mais tous ne voient pas d’un bon œil cette manifestation.

Fumigènes et slogans nazis

La Tanzhaus Zurich n’a pas manqué de réagir par le biais d’un communiqué sur son site web. À la suite de cette perturbation, «un groupe d’environ neuf autres personnes cagoulées» a ensuite «bloqué» le chemin devant le local. «Ces personnes ont allumé des fumigènes et scandé des slogans. La manifestation, les artistes et surtout nos invités ont été fortement perturbés et effrayés», peut-on y lire. «Nous condamnons cette action avec la plus grande fermeté. La Tanzhaus Zurich est et reste un lieu de rencontre, d’ouverture, de tolérance et de liberté artistique. Le «Drag Story Time» fait partie intégrante de notre programme et les valeurs et idéaux qu’il véhicule sont aussi les nôtres.»