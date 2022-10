Science : Des neurones doués de sensations ont appris à jouer au jeu vidéo «Pong»

«Cerveau en boîte»

Pour leur expérience, visant à découvrir s’il était possible d’exploiter l’intelligence inhérente des neurones, Brett Kagan et ses collègues ont prélevé des neurones de cerveaux embryonnaires de souris ainsi que des neurones issus de cellules souches d’humains adultes. Ils ont ensuite cultivé ces neurones autour de matrices de micro-électrodes capables de détecter leur activité et de les stimuler. Les expériences ont concerné des amas d’environ 800’000 neurones, la taille du cerveau d’un bourdon. Dans une sorte de version simplifiée du jeu de tennis «Pong», un signal était ensuite envoyé depuis la droite ou la gauche pour indiquer l’emplacement d’une balle et l’amas de neurones, baptisé par les chercheurs «DishBrain» (ou cerveau en boîte, en français), répondait par un autre signal pour déplacer la raquette.