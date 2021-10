Basketball – Des Nike de Michael Jordan vendues pour 1 million?

Retraité des parquets depuis 2003, le basketteur américain Michael Jordan (58 ans) continue de faire recette. Sextuple champion de NBA avec les Chicago Bulls dans les années 1990, considéré par beaucoup comme le plus grand basketteur de tous les temps, Jordan semble transformer tout ce qu’il touche en or.

Des Nike portées par le joueur durant sa saison rookie en 1984 avec les Bulls pourraient en effet battre le record de la paire de baskets la plus chère jamais acquise lors d’une vente aux enchères. Sur le site officiel de Sotheby’s, responsable de la vente, l’estimation du prix final se situe entre 1 et 1,5 million de dollars.

Avant la «Air Jordan»

Selon Sotheby’s, ces chaussures blanches et rouges «Nike Air Ships» sont les plus anciennes utilisées par Michael Jordan parmi les paires disponibles sur le marché. Jordan a porté cette paire le 1er novembre 1984 à Denver, soit lors de son cinquième match de NBA avec les Chicago Bulls. À la fin de la rencontre, le basketteur avait donné ses baskets à Tommie Tim Lewis, un ramasseur de balles des Denver Nuggets. Le modèle «Air Ships» de Nike avait été fourni à Jordan avant la finalisation plus tard dans la saison des premières «Air Jordan», spécialement conçues pour le basketteur par l’équipementier américain.