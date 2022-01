«Deltacron», «Flurona» : Des noms qui font peur, mais pas grand-chose derrière

L’émergence présumée de nouveaux variants aux appellations inquiétantes affole les réseaux sociaux et certains médias. Les chercheurs calment le jeu.

«Deltacron», une nouvelle et surpuissante incarnation du coronavirus? Loin d’être avérée, cette hypothèse, qui a couru tout le week-end, est le dernier épisode d’une série d’emballements médiatiques depuis l’essor fulgurant et bien réel du variant Omicron fin 2021. «Il y a actuellement des personnes à la fois infectées par Omicron et Delta, et nous avons découvert une souche qui combine les deux», a affirmé vendredi le virologue chypriote Leondios Kostrikis à une chaîne de télévision locale.

Pendant le week-end, de nombreux médias internationaux ont repris cette annonce et le nom donné par les chercheurs à cette nouvelle incarnation: «Deltacron». Le nom et l’idée sont de nature à inquiéter: un mélange entre Delta, qui a dominé la pandémie pendant une bonne partie de 2021, et Omicron, apparu en fin d’année et porté par un essor fulgurant à cause d’une très forte contagiosité.