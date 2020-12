«Ensemble jusqu’au bout» : Des nonnes font virevolter les chapelets

Dans le centre-est de la France, des sœurs apostoliques ont réalisé une comédie musicale afin de récolter des fonds pour créer des chambres médicalisées.

«Lay, lay, lay, lay la…» chantent les sœurs en dansant gaiement sur le fameux air folklorique russe. Les chapelets virevoltent et les robes grises tournoient, dévoilant les grosses chaussettes de laine enfilées dans les sandales.

Mais l’heure est grave, à en croire le ton de la mère supérieure qui réunit les religieuses sur cette courte vidéo: sœur Jeanne annonce qu’elle a des difficultés à vivre au sein de la communauté en raison de son âge et qu’elle doit partir en Ehpad.

«Non!» répondent les sœurs. «Nous t’accompagnerons. Vivre ensemble, une sœur appuyée sur sa sœur. Vivre ensemble, unissons nos efforts», chantent-elles de plus belle.

Plus de 30’000 vues

Le clip musical des Sœurs apostoliques de Saint-Jean, dans le village de Semur-en-Brionnais (Saône-et-Loire), a été mis en ligne le 10 décembre. Déjà, la vidéo dépasse les 30’000 vues sur YouTube et, sur les 100’000 euros demandés, 83% ont été recueillis.

«Nous avons réalisé une vidéo pour présenter notre projet et pour mettre de la joie au cœur de ce confinement. Nous avons opté pour une petite comédie musicale», expliquent avec modestie les 32 sœurs sur la plateforme de finance participative chrétienne Credofunding .

Les sœurs n’en sont pas à leur coup d’essai. Installées en 1992 dans un prieuré alors presque à l’abandon, elles ont déjà lancé deux campagnes de financement pour le rénover, avec le même sens de l’autodérision: une sœur faisait du waveboard (une variante de la planche à roulettes) dans «Rénover le prieuré» (plus de 50’000 vues à l’automne 2015) et deux autres se prenaient pour Léon Zitrone commentant une course hippique dans «Avec vous, le tiers c’est gagnant» (48’000 vues en novembre 2016).