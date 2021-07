Football - Des Norvégiens trop forts pour Servette

L’envie de jouer avant la pause

En revanche, ils n’ont pas été dangereux ou mal inspirés devant les buts d’Andreas Linde. A l’image de Grejohn Kyei (45e) qui a fait presque tout juste, mais qui a envoyé son lobe sur la transversale. Et dans son camp, Servette a laissé trop d’espace aux attaquants de Molde qui n’en demandaient pas tant. Réalistes à souhait, Ola Brynhildsen a ouvert le score dès la 7e minute de jeu et Ohi Omoijuanfo a doublé la mise à la 32e.

La maîtrise de Molde

En deuxième mi-temps, le scénario a changé. Plus le chrono défilait et plus Molde a pris le jeu à son compte. Comme dans le même temps Servette est paru à cours de condition physique, l’écart de niveau entre les deux formations s’est agrandi. C’est donc tout naturellement que les Norvégiens ont pu inscrire un troisième but par Magnus Eikrem à l’heure de jeu. Dès lors, Molde a complètement maîtrisé le jeu, rendant la tâche très difficile pour les Genats (en orange jeudi) en ce qui concerne la qualification pour le tour suivant. Le match retour se déroulera la semaine prochaine à Genève.