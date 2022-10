Des fidèles de Mussolini ont fêté les 100 ans de la «marche sur Rome»

Italie : Des nostalgiques de Mussolini ont fêté le centenaire de la «marche sur Rome»

Le 28 octobre 1922, le dictateur lançait le mouvement en direction de la capitale et du pouvoir. Cent ans plus tard, 2000 de ses fidèles ont entrepris le pèlerinage de sa ville natale, Predappio.

Dimanche, certains des fidèles du dictateur manifestaient leur soutien au nouveau gouvernement dirigé par la dirigeante d’extrême droite Giorgia Meloni, dont le parti Fratelli d’Italia, qu’elle a contribué à fonder il y a tout juste dix ans et dirigé à partir de 2014, possède des racines néofascistes.

Giorgia Meloni prend ses distances

Hommage aux Chemises noires

Brandissant des bannières et un énorme drapeau italien, ils étaient nombreux à être vêtus de noir, hommage aux Chemises noires, milice du mouvement fasciste, puis du régime de Mussolini. Certains ont levé leur bras droit pour faire le salut fasciste, en dépit de l’instruction contraire des organisateurs. «Si, après cent ans, nous sommes encore ici, c’est pour rendre hommage à celui que cet État voulait et que nous ne cesserons jamais d’admirer», a déclaré son arrière-petite-fille, Orsola Mussolini, qui participait à la marche avec sa sœur, Vittoria.

Le 28 octobre 1922, la «marche sur Rome» marquait l’arrivée au pouvoir en Italie de Benito Mussolini, qui instaura un régime marqué par le nationalisme et l’autoritarisme. Mussolini a été abattu par des partisans en avril 1945, aux dernières heures de la guerre, et son corps a ensuite été pendu et mutilé par la foule sur une place de Milan.