Santé : Dès novembre, les doses de vaccin contre la variole du singe seront là

La Confédération et la société Bavarian Nordic ont conclu un contrat portant sur la livraison de doses de vaccin contre la variole du singe. Au total, 40’000 doses seront utilisées pour endiguer la propagation de la maladie. Les premières seront livrées d’ici à début novembre, et le reste suivra d’ici à la fin de l’année. Le vaccin vivant, basé sur une forme atténuée du virus de la variole, sera administré en priorité aux personnes présentant un risque élevé. 60’000 doses supplémentaires ont été achetées pour l’armée. La livraison correspondante aura lieu en 2023.

À ce jour, plus de 500 cas de variole du singe ont été enregistrés en Suisse, presque exclusivement chez des hommes. Les cantons de Vaud, de Genève et de Zurich sont les plus touchés. Le nombre de nouveaux cas par semaine est en diminution, aussi bien en Suisse qu’en Europe constate l’Office fédéral de la santé publique.