Protection de l’environnement: Des nuggets venus tout droit du Brésil, est-ce vraiment nécessaire?

Des nuggets de poulets élevés dans la forêt amazonienne, une canette Red Bull fabriquée avec de l’eau suisse qui parcourt 14 ‘120 kilomètres pour atterrir à New Delhi ou des friandises pour chiens transportées de la Chine sur 20’280 kilomètres. Voici les trois candidats au prix Pierre du diable, qui récompense les pires élèves en matière de trajets absurdes pour un produit. Outre le public, l’association a pour but de sensibiliser les entreprises. «De par la conception de leur production et de leur offre ainsi que par le choix de leurs moyens de transport, les entreprises peuvent apporter une contribution décisive à la réduction de leur empreinte carbone.»