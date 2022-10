Paris/Londres : Des objectifs chiffrés pour freiner les traversées de la Manche

Rishi Sunak adopte une politique plus conservatrice que ses prédécesseurs et marque un rapprochement avec la France.

Mais selon The Times, Rishi Sunak veut aller plus loin et veut un accord global avec des objectifs chiffrés de bateaux interceptés et des agents de la police britannique des frontières patrouillant en France.