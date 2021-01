France : Des objets nazis retirés d’une vente aux enchères

Des casques nazis ou encore un buste d’Adolf Hitler font partie des objets qui ont récemment été retirés d’une vente aux enchères dans le centre de la France. Ces derniers ont été restitués aux vendeurs.

Ces objets faisaient partie d’un ensemble de lots consacré aux «armes réglementaires françaises et militaires des XVIIe au XIXe siècle».

Des casques nazis, un buste d’Adolf Hitler, un tampon et un brassard de Waffen-SS, des décorations militaires et des avis de décès de Waffen-SS: une centaine d’objets emblématiques du IIIe Reich avaient été présentés sur le site internet de la vente, a indiqué un lanceur d’alerte, qui se fait appeler Axel et traque les ventes aux enchères d’objets nazis.