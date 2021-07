Tennis : Des objets personnels de Federer vendus à prix d’or

Le Bâlois a vendu aux enchères des vêtements et équipements pour plus de 4 millions de francs. La somme sera reversée à sa fondation.

Roger Federer a fait une croix cette semaine sur les Jeux olympiques de Tokyo. Mais il peut se réjouir d'avoir vendu 100% de ses vêtements et équipements mis aux enchères chez Christie's, pour plus de 4 millions de francs. L'intégralité des bénéfices de la vente sera versée à la Fondation Roger Federer, qui finance des projets éducatifs pour les enfants en Afrique australe et en Suisse.

La vente a rapporté au total 3,98 millions d'euros (soit un peu plus de 4,3 millions de francs), alors que l'objectif était d'atteindre un total d'un million de livres (environ 1,25 million de francs). «Les ventes ont atteint plus de trois fois l'estimation basse», a indiqué la maison d'enchères Christie's dans un communiqué.

Le lot le plus important de la vente en ligne – qui était composé de trois raquettes utilisées sur le gazon londonien à Wimbledon en 2019 – a été vendu à 162’500 livres (plus de 200’000 francs), soit plus de 23 fois son estimation basse (entre 7000 et 10’000 livres).