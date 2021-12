Tornades au Kentucky : Des objets retrouvent leurs propriétaires grâce aux réseaux sociaux

La solidarité s'est organisée sur les réseaux sociaux pour rendre à leurs propriétaires des photos, des objets ou même des animaux de compagnie après les tornades qui ont frappé les États-Unis.

Les parents d’Abigail Miller ont pratiquement tout perdu dans le sillage des tornades qui ont dévasté le centre et le sud-est des États-Unis en fin de semaine dernière. Mais avec l’aide d’inconnus, ce couple du Kentucky a retrouvé des photographies de la cérémonie de remise de diplôme de sa fille, grâce à un groupe Facebook sur lequel des milliers de personnes tentent de retrouver les propriétaires d’objets soufflés par les tornades parfois à des centaines de kilomètres de là.

Les Miller, qui ont pu se mettre à l’abri avant l’arrivée de la tornade, ont eu plus de chance que leurs affaires, soigneusement entreposées en vue d’un déménagement dans un garde-meubles à Dawson Springs, l’une des villes presque rasées par la tempête. «On pensait ne rien retrouver», raconte Abigail Miller, 19 ans, qui ne vit plus au Kentucky.

Photos envolées sur 100 km

D’autres personnes ont fini par retrouver de nouvelles photos appartenant aux Miller, toujours à Philpot, et chacune a offert de les renvoyer à leurs propriétaires par la poste. «Certains ont même demandé de quoi notre famille avait besoin pour Noël», s’émeut la jeune femme.

Solidarité à l’œuvre

Le groupe Facebook en question affiche désormais 68’000 membres et ne cesse de s’étoffer. Ceux qui le rejoignent s’en servent pour retrouver les propriétaires d’animaux de compagnie, de documents administratifs et de centaines de photos de famille. L’une montre un père à l’hôpital, tenant dans ses bras un nouveau-né. Une autre, en noir et blanc, montre des jeunes hommes en uniforme lors de la Seconde Guerre mondiale.