Des obsèques à l'origine de nouvelles contaminations

En Dordogne, des dizaines de personnes se sont réunies en marge de funérailles. Parmi les invités, dont certains venaient de Suisse, au moins neuf personnes ont été testées positives au coronavirus. Si le département est en vert sur la carte, le préfet lui voit rouge et dénonce «un relâchement».



Le 24 avril dernier, les funérailles d’un homme de 51 ans ont été organisées à Église-Neuve-de-Vergt, dans le département français de la Dordogne. Si la famille a bien respecté la limite de 20 personnes dans l’édifice religieux, comme le spécifient les règles du confinement, des dizaines d’autres se sont ensuite retrouvées au funérarium, au cimetière et lors d’une réunion de famille. Selon «Ouest-France», certains invités venaient du Portugal et de la Suisse.

Des Suisses directement concernés

Quelques jours plus tard, une première personne ayant participé à l’événement familial a présenté des symptômes et, après consultation, a été testée positive au nouveau coronavirus. Une fois l’alerte donnée par le médecin, 127 personnes ont dû être testées: sur les 103 premiers résultats, neuf étaient positifs. «Huit qui concernent le cercle familial et un autre qui concerne l’entreprise dans laquelle la première personne testée positivement travaille», a précisé Michel Laforcade, le directeur de l’Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine en conférence de presse ce samedi.

Parmi les personnes contaminées dans la famille, cinq sont actuellement en France et trois à l’étranger, deux en Suisse et une au Portugal. Le bilan des 24 tests en suspens sera connu ce samedi 9 mai au soir. Par précaution, 12 personnes testées négatives depuis le 30 avril seront soumises à un nouveau dépistage dans les prochains jours, nous apprend «Ouest-France».

«La vie ne redémarre pas comme avant»

Pour le moment, la Dordogne est plutôt épargnée par le coronavirus avec dix décès relevés et le département est classé en vert sur la carte de déconfinement. La vigilance doit toutefois rester de mise, comme l’a souligné le préfet de la Dordogne, Frédéric Perissat, sur RTL: «C’est l’illustration de ce que l’on ne souhaite pas. Un relâchement, on se regroupe à une vingtaine ou une trentaine et une personne en contamine d’autres. La vie redémarre, mais elle ne redémarre pas comme avant. Le message est clair et cet exemple est assez illustrant.»