Législatives en Hongrie : Des observateurs dénoncent «l’absence de règles équitables»

L’OSCE estime que les élections ont été bien gérées le jour du vote. Mais elle dénonce «une couverture déséquilibrée, biaisée», ce qui a «limité la capacité» des Hongrois à «faire un choix éclairé».

Selon l’OSCE, «une couverture biaisée et déséquilibrée a imprégné le public et de nombreux médias privés, principalement au profit du parti au pouvoir», celui du Premier ministre sortant, Viktor Orban (photo).

Les législatives en Hongrie, remportées dimanche par le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, ont été «entachées par l’absence de règles équitables», ont estimé, lundi, les observateurs internationaux de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), citant «l’omniprésence des messages du gouvernement» et «la partialité des médias».

Or «une couverture biaisée et déséquilibrée a imprégné le public et de nombreux médias privés, principalement au profit du parti au pouvoir», ce qui a «limité la capacité» des Hongrois à «faire un choix éclairé», selon l’OSCE. L’instance, basée à Vienne, a aussi déploré de nombreuses «attaques personnelles», alors que la guerre en Ukraine a polarisé le débat.