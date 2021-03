Dimanche, le «SonntagsBlick» annonçait que l’USAM, EconomieSuisse ou encore GastroSuisse avaient écrit au Conseil fédéral pour demander un passeport digital , sous la forme d’une app, pour permettre la tenue d’événements sportifs ou culturels. Le projet proposé ferait état non seulement du vaccin, reçu ou non, mais aussi des données sérologiques des personnes guéries du Covid, ainsi que d’éventuels tests négatifs pour les non-vaccinés.

Sur une base volontaire

Ces impulsions arrivent quelques jours après que l’UE a dévoilé son propre «passeport sanitaire» prévu pour juin, auquel la Suisse pourrait s’associer afin de faciliter les voyages en Europe, estiment les auteurs de la lettre. Le hic? Pour distribuer un certificat de vaccination, il faut une base de données recensant les noms et infos personnelles des gens vaccinés. Or, un tel registre n’existe pas pour l’instant en Suisse; la base légale pour le faire non plus, relève le «Tages-Anzeiger». Les règles sont en cours de clarification par l’OFSP.