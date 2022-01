Football : Des offres de 30’000 francs de la mafia à des arbitres UEFA

Certains des meilleurs arbitres UEFA seraient la cible de nouvelles techniques de corruption pour être approchés afin de truquer des rencontres.

Crime organisé asiatique

L’utilisation des médias sociaux pour établir le contact et tenter la corruption semble aussi nouvelle pour les auteurs de la note. Dans cette idée, le mémo continue: «Nous évaluons que les corrupteurs continueront probablement à tenter d’entrer en contact avec des joueurs, des arbitres et d’autres officiels via les médias sociaux et l’utilisation de messages plus sophistiqués, notamment des contenus personnalisés et des techniques de manipulation».