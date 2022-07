Haut-Valais : Des oisillons meurent presque de faim à cause d’un échafaudage

Un échafaudage a perturbé la nidification des martinets noirs à Ausserberg (VS). La commune a réagi en suspendant les travaux.

Plusieurs oiseaux d’une colonie de martinets noirs ont récemment installé leur nid sous le toit d’un centre à Ausserberg (VS). Mais les parents avaient un problème: ils ne parvenaient plus à voler vers leur couvée. La cause en était un échafaudage installé jusqu’au toit du bâtiment en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques. Les oisillons n’étaient donc plus suffisamment nourris.