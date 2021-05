Europe : Des ONG attaquent les pros de la reconnaissance faciale

Une plainte a été déposée contre la start-up américaine qui commercialise la technologie de Face ID au motif que les images seraient automatiquement récupérées.

«Les plaintes ont été déposées auprès des autorités de protection des données en France, en Grèce, en Autriche, en Italie et au Royaume-Uni», explique Privacy International (PI), et concernent notamment la vente à des services de police de la technologie de reconnaissance faciale de Clearview AI.

En France, la plainte a été déposée auprès de la CNIL, pour violation du «RGPD (le dispositif juridique européen de protection des données, ndlr) et (de) la Loi Informatique et Libertés».

Accès vendu à la police

Dans leurs plaintes déposées jeudi, PI et d’autres organisations (l’italienne Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights, la grecque Homo Digitalis et l’autrichienne noyb) dénoncent l’utilisation par Clearview AI d’un «dispositif automatisé de récupération d’images», qui parcourt internet et extrait toutes les images de visages humains détectées.