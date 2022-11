Iran: Des ONG craignent un durcissement de la répression contre les Kurdes

Les Kurdes représentent l’une des principales minorités ethniques en Iran – environ 10 millions sur une population de 83 millions – et adhèrent majoritairement à l’islam sunnite et non au chiisme dominant dans la République islamique. Au moins 378 personnes ont été tuées dans la répression des manifestations en Iran, selon un nouveau bilan diffusé samedi par IHR: 255 ont péri lors des protestations liées à la mort de Mahsa Amini et 123 au Sistan-Baloutchistan, dont plus de 90 le 30 septembre dans la capitale provinciale Zahedan, lors de manifestations distinctes contre le viol d’une adolescente imputé à un policier.