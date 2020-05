Coronavirus

Des ONG de la Genève internationale en danger

La plupart des organisations internationales à Genève s’attendent à des difficultés financières dès 2021. Certaines parlent même d’une menace significative.

Les réunions de la Genève internationale ont presque toutes été annulées et les ONG déplorent un impact sur leurs liens avec l’ONU et les organisations internationales (archives).

Quelques ONG de la Genève internationale estiment être en danger pour le maintien de leurs activités dans les prochains mois en raison de la pandémie. Au moins une trentaine ont réduit leur personnel et le même nombre le prévoit dans les six prochains mois.

Parmi les ONG qui ont répondu au sondage, près de 90% ont des échanges avec l’ONU et les organisations internationales, dont deux tiers déplorent un effet négatif de la crise sur ces liens. Plus de 70% du total ont dû annuler des réunions prévues à Genève.

Peu d’augmentations de fonds prévus

Côté finances, plus de la moitié a été confrontée à une baisse de revenus. Une sur six environ devra faire face à un retrait de la contribution de donateurs, contre un report dans plus de 40% des ONG et un recul pour plus d’un tiers.