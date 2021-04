Trafic de drogues : Des ONG demandent la démission du président du Honduras

Le président Hernandez est accusé d’avoir changé le pays en un «narco-État», après la condamnation de son frère pour trafic de drogues aux États-Unis.

Plus d’une trentaine d’organisations de la société civile au Honduras ont réclamé lundi le «départ immédiat» du président Juan Orlando Hernandez, accusé d’avoir transformé le pays en un «narco-État», après la condamnation de son frère pour trafic de drogues aux États-Unis.

«Remplis d’indignation», les signataires ont également appelé au départ «du président du Congrès, du président de la Cour suprême de justice et du procureur général de la République» et ont appelé à la mise en place d’un gouvernement de transition pour organiser les élections générales du 28 novembre. «Nous sommes témoins de la destruction de l’État de droit et de la construction d’une dictature (…) qui est devenue un narco-État», affirme le communiqué.