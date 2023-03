France: Des ONG dénoncent la violence policière lors des manifestations

Une accusation reprise vendredi par la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatovic. «Les actes de violence sporadiques de certains manifestants ou d’autres actes répréhensibles commis par d’autres personnes au cours d’une manifestation ne sauraient justifier l’usage excessif de la force par les agents de l’État. Ces actes ne suffisent pas non plus à priver les manifestants pacifiques de la jouissance du droit à la liberté de réunion», a-t-elle affirmé.

Les ONG se sont montrées beaucoup plus virulentes. «Le glissement autoritaire de l’État français, la brutalisation des rapports sociaux par le truchement de sa police, les violences de tout ordre et l’impunité sont un scandale majeur», a tonné vendredi le président de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), Patrick Baudouin.

Les autorités françaises mettent «à mal le droit de contestation des citoyens en faisant un usage disproportionné et dangereux de la force publique», accuse la LDH. De son côté, l’ONG Human Rights Watch critique «le contrôle abusif des foules et des tactiques anti-émeutes».

Black blocs

Quelques 1500 «casseurs» membres des black blocs avaient infiltré le cortège parisien jeudi, selon les autorités, qui font aussi état de 441 policiers et gendarmes blessés lors des manifestations dans toute la France ce jour-là.

Onze enquêtes sur des policiers ont été ouvertes, a toutefois reconnu le ministre. «Il se peut que, individuellement, les policiers et les gendarmes, souvent sous le coup de la fatigue, commettent des actes qui ne sont pas conformes à ce qu’on leur a appris», a-t-il encore avancé, tout en soulignant le travail «formidable» des forces de sécurité pour «éviter un mort».

Plus de 450 personnes ont été arrêtées jeudi dans la journée de manifestations la plus violente depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, repoussant l’âge de départ de 62 à 64 ans. Depuis le passage en force du gouvernement la semaine dernière sur la réforme des retraites, finalement adoptée lundi sans vote de l’Assemblée nationale, des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des policiers français poussant et frappant des manifestants.