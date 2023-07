Tunisie: des ONG implorent de sauver les migrants chassés

La crise n’est toujours pas résolue depuis les affrontements entre migrants et habitants, ayant coûté la vie à un Tunisien le 3 juillet . En représailles, les autorités ont chassé des centaines de migrants originaires d’Afrique subsaharienne de Sfax (centre-est) vers des zones inhospitalières près de la Libye à l’est, et l’Algérie à l’ouest.

Crainte de retrouver des cadavres

Entre 100 et 150 migrants, parmi lesquels des femmes et des enfants, se trouvent encore à la frontière libyenne, a indiqué vendredi à la presse Romdane Ben Amor, porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, une ONG qui suit de près le dossier de la migration en Tunisie. Environ 165 migrants, abandonnés près de la frontière algérienne, ont été récupérés, a-t-il assuré, sans être en mesure de préciser par qui ni où ils ont été emmenés. «Des migrants sont transférés d’un endroit à un autre et d’autres groupes, dans des conditions catastrophiques, se cachent dans la nature de peur d’être repérés et d’avoir le même sort que ceux bloqués aux frontières», a déploré M. Ben Amor, qui a appelé à leur fournir des hébergements en urgence.