Climat : Des ONG menacent de traîner leurs gouvernements en justice

«Si vous continuez à nous laisser tomber, nous nous tournerons vers les tribunaux pour demander des comptes», préviennent plus d’une vingtaine d’associations, dont Notre Affaire à tous en France.

Les ONG signataires proviennent d’Afrique, Amérique du Nord et du Sud, Asie, Australie ou Europe. Elles demandent aux gouvernements d’agir de manière plus décisive pour limiter le réchauffement climatique et pour en atténuer les effets catastrophiques.