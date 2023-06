France: Des ONG réclament 1 milliard pour inaction climatique

«Nous n’avons pas avancé dans la capacité de l’État à changer ses politiques, donc nous demandons aujourd’hui au Tribunal administratif l’exécution pleine et effective du jugement de 2021, c’est-à-dire la mise en place de mesures structurelles et systémiques pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre », a dit Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France, l’une des associations requérantes.

«Préjudice écologique»

Le litige avait été porté devant le Tribunal administratif de Paris en 2019 par quatre ONG (Notre Affaire à Tous, Greenpeace, Oxfam et Fondation pour la nature et l’homme, qui s’est depuis retirée), réunies sous la bannière «l’Affaire du siècle» et soutenues par une pétition de plus de 2,3 millions de citoyens. Elles dénonçaient le non-respect par la France de ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans la première Stratégie nationale bas carbone (période 2015-2018).