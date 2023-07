Kirghizstan: Des opposants arrêtés pour tentative de «coup d’Etat»

D’après la même source, des perquisitions ont été menées au domicile de «dix membres du parti», dont «deux ont été placés en détention provisoire», tandis que «des mesures d’enquête se poursuivaient à l’encontre des autres personnes arrêtées». Le GKNB accuse le parti Kirghizstan uni, disposant de six élus au Parlement et dirigé par le nationaliste Adakhan Madoumarov, ex-candidat à la présidentielle de 2021, d’avoir coordonné les activités des personnes arrêtées.

Instabilité politique due à l’eau

En octobre, une vingtaine de personnalités politiques et de hauts fonctionnaires opposés à cet accord ont été interpellés pour «tentative de coup d’Etat» et tous n’ont pas été libérés. Dans une autre affaire, le GKNB a arrêté, début juin, une trentaine de personnes accusées de vouloir «organiser des émeutes et un coup d’Etat». Le Kirghizstan, une ex-république soviétique restée alliée de la Russie et se rapprochant de la Chine, a connu de multiples crises politiques avec trois révolutions (2005, 2010, 2020) depuis la chute de l’URSS en 1991.