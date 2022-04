Canton de Zurich : Des opposants imaginaires au droit de vote à 16 ans

Le comité du non au droit de vote à 16 ans utilise des déclarations inventées et des photos d’agence dans sa campagne. Une démarche qui irrite mais ne pose pas de problème juridique.

Sofie n’existe pas. Capture d’écran/Comité du non au droit de vote à 16 ans

Le 15 mai prochain, les électeurs du canton de Zurich devront voter sur le droit de vote à 16 ans. Le projet est soutenu par les partis du centre et de gauche ainsi que par leurs jeunes partis, et il est combattu par le PLR et l’UDC. Les opposants ont lancé leur campagne ce lundi.

Sur son site internet, il présente des déclarations de jeunes qui sont contre. Susanne, 16 ans déclare: «Je n’ai pas encore le droit de conduire, mais je devrais pouvoir décider de la loi sur les routes? Hein, je ne comprends pas!» «Je ne dois pas encore payer d’impôts mais je devrais pouvoir voter sur les augmentations d’impôts? C’est quoi ce bordel? Voter à 16 ans n’a aucun sens!» affirme de son côté Sofie, du même âge.

Problème: il ne s’agit ni de vraies personnes ni de vraies déclarations. Une enquête de «20Minuten» a montré que les messages avaient été inventés par le comité du non et que les images proviennent d’une agence. Pourquoi les opposants n’ont-ils pas cherché de vrais jeunes contre le droit de vote à 16 ans? «L’objectif de la campagne était d’attirer l’attention sur les déclarations à l’aide des images», explique Andreas Leupi, responsable du comité du non et président de l’UDC du district de Dietikon. C’est pourquoi le comité a choisi de présenter des «photos de stock exagérées» et des déclarations fictives.

Indignations

Andreas Leupi assure que les arguments de vraies personnes auraient été publiés plus tard. Pour Hans-Peter Brunner, membre du Grand Conseil du PRD, ça «n’a pas d’importance» de savoir qui est représenté. «Les images et les citations sont bien sûr exacerbées, car elles peuvent tout à fait provoquer». Il est d’ailleurs convaincu qu’il ne serait pas possible de trouver dans la rue des jeunes se laissant citer de telle manière. À ses yeux, les déclarations illustrées vont au cœur du problème du droit de vote à 16 ans.

Sur Twitter, de nombreuses personnes s’indignent de la démarche du comité du non à l’image des deux utilisateurs ci-dessous. Le premier juge «assez significatif qu’on ne veuille pas demander aux jeunes eux-mêmes ce qu’ils pensent du sujet» et le second déclare qu’il est «embarrassant que le @FDP_Liberalen/@fdp_zh ne soit pas trop gêné par ce genre de choses».

Chez les partisans du droit de vote à 16 ans, la démarche irrite aussi. Amélie Galladé, représentante du comité du oui, n’y comprend rien. «Dans la démocratie suisse, nous vivons sur le fait que les gens mettent leur visage sur leur déclaration. Il y a suffisamment de gens avec des opinions diverses pour que nous puissions avoir de vraies discussions ouvertes.»

D’un point de vue juridique, l’usage de photos d’agence et de citations inventées est autorisé, affirme Urs Saxer, avocat et professeur à l’Université de Zurich. La situation ne devient juridiquement problématique que si la campagne de votation est menée de manière à fausser la volonté des votants et à influencer ainsi le résultat des élections. Ce n’est pas le cas ici, bien que cette utilisation des images soit «trompeuse», conclut M. Saxer.