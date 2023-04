Australie: Des oppositions au référendum sur les droits des Aborigènes

Réforme constitutionnelle

Depuis quelque 65’000 ans

Les Aborigènes peuplent l’Australie depuis quelque 65’000 ans, mais ont été soumis à différentes formes de discriminations, d’oppression et de spoliations depuis le début de la colonisation britannique au XVIIIe siècle. Ils restent aujourd’hui frappés par une plus grande pauvreté, une plus faible espérance de vie et un plus grand taux d’incarcération que la majorité des Australiens.