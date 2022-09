Des orages feront place aux premiers pas de l’automne

La cellule orageuse qui a traversé le Gros-de-Vaud et le Nord vaudois ce matin.

Après une journée de lundi très ensoleillée, la pluie a débarqué avec fracas mardi matin , notamment sur l’arc lémanique et le Nord Vaudois, avant de laisser à nouveau place aux éclaircies.

Cette accalmie sera de courte durée, puisqu’une salve pluvio-orageuse déboulonnera mardi soir. «Elle concernera notamment le Chablais et le Bas-Valais», explique Lionel Fontannaz, prévisionniste chez MétéoSuisse . Une deuxième est attendue dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette fois, elle concernera toutes les régions.

Ainsi, entre 10 et 20 mm de précipitations tomberont en moyenne en Suisse romande et localement plus de 50 litres par mètre carré au sud des Alpes, indique MeteoNews.