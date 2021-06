Chine - Des organes prélevés sur des prisonniers issus de minorités

Chine : Prélèvements forcés d’organes sur des prisonniers issus de minorités

Selon des experts de l’ONU, ces prélèvements visent des Ouïghours, des Tibétains, des musulmans et des chrétiens détenus en Chine ainsi que des membres d’une secte.

«Cœurs, reins, foies, cornées»

«Selon les allégations reçues, les organes les plus couramment prélevés sur les prisonniers seraient des cœurs, des reins, des foies, des cornées et, plus rarement, des morceaux du foie. Cette forme de trafic à caractère médical impliquerait des professionnels du secteur de la santé, notamment des chirurgiens, des anesthésistes et d’autres spécialistes médicaux», ont-ils expliqué.