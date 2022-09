Canton de Vaud: Des organisations patronales lancent une initiative pour baisser les impôts

La gauche vaudoise a rapidement dégainé un communiqué pour mettre en garde contre ce qu’elle estime être une proposition dangereuse, menaçant d’un retour à «l’austérité des années 90», selon le président du Parti socialiste vaudois Romain Pilloud. «La santé économique du canton est fragile, et rien ne garantit qu’on continue à dégager un excédent; le budget 2022 est d’ailleurs déficitaire de 200 millions… D’importants investissements arrivent pour permettre la transition énergétique ou absorber la hausse des primes maladie qui impactera les subventions. Plusieurs autres propositions encore pendantes coûteront également cher, comme l’aide aux locataires face à la hausse des prix de l’énergie, ou le rééquilibrage de la facture sociale avec les communes. Ce n’est pas le moment de couper les ailes de l’État.» Et d’ajouter que la coupe profiterait surtout aux plus riches, pour qui le montant économisé serait plus important que pour les revenus modestes.