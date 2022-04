Guerre en Ukraine : Des orphelins ukrainiens trouvent refuge dans le canton de Vaud

Quelque 25 enfants ayant perdu leurs parents viennent d’être accueillis sur sol vaudois. Malades, certains d’entre eux bénéficient d’un suivi médical au CHUV.

Le canton de Vaud a annoncé lundi l’arrivée sur son sol de vingt-cinq orphelins ukrainiens accompagnés par des proches. Cette opération de solidarité a été menée à la demande de Kiev et a eu l’aval de Berne. Les enfants sont notamment pris en charge par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). Ils bénéficient également de l’hospitalité de personnes privées qui leur ont offert le gîte et le couvert.

Selon le Bureau d’information et de communication du canton signale que certains de ces jeunes réfugiés doivent bénéficier d’un suivi médical assuré par Unisanté et le CHUV. Les autorités vaudoises rappellent qu’aucune visite médiatique ne sera organisée dans l’immédiat afin de «préserver la prise en charge, le respect de la sphère privée et le calme». Pour rappel, la commune de Kandersteg (BE) a accueilli dimanche 23 orphelins venus d’Ukraine.